Omicidio a Conegliano: anziana sgozzata in casa, il figlio è sotto interrogatorio - Tutti gli aggiornamenti

CONEGLIANO (TREVISO) - Omicidio a Conegliano questa mattina, lunedì 24 ottobre, in via Einaudi a Conegliano . In un'abitazione di località Parè è stato trovato il cadavere di una donna di 87 anni con delle ferite da taglio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Conegliano. Le indagini sono in corso ma a quanto si apprende il figlio della vittima è stato portato in caserma per essere interrogato.

Donna trovata morta in casa

Sul corpo della donna scoperta senza vita c'erano profonde ferite da taglio, proprio all'altezza del volto e della gola.

Il figlio della vittima sarà interrogato

A dare l'allarme è stato il figlio di 57 anni con cui l'anziana viveva. È uscito seminudo, scagliandosi contro i carabinieri. All'arrivo dei militari l'uomo non ha aperto subito la porta, dando in escandescenze. Bloccato e sedato da personale sanitario giunto a supporto, ora si trova piantonato all'ospedale. All'interno dell'abitazione, oltre alla madre morta sul letto, sono stati trovati un gatto, anch'esso squartato, e la presunta arma del delitto, un coltello da cucina con lama di 20 centimetri. Sul posto è giunto anche il pubblico ministero della Procura di Treviso, Michele Permunian. Il 57enne sarà interrogato.

Delitto a Conegliano, le ipotesi

Stando alla prima ipotesi, il delitto sarebbe maturato all'interno del contesto famigliare. Non si esclude l'ipotesi che sia stato proprio il 57enne ad aver aggredito ed ucciso la madre.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++