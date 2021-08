MONASTIER - Cadavere ripescato da un canale irriguo a Monastier verso le 17.30 di oggi agosto: un passante che percorreva via Pralongo ha notato una sagoma sul fondale del fossato e ha subito lanciato l'allarme. I pompieri sono intervenuti poco dopo per recuperare la salma le cui generalità non sono ancora state rese note. Restano da capire la dinamica sia le cause che la dinamica che ha portato al drammatico epilogo.