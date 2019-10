Cacciatore gli punta il fucile al petto: lui lo disarma e si chiude in casa

di Gianandrea Rorato

PONTE DI PIAVE - Tre grossi cani da caccia gli sbranano cinque polli che stavano scorrazzando pacifici nell’aia dei fronte a casa. Lui, esasperato per l’episodio, apostrofa un cacciatore con il fucile in mano che si fa largo tra la vegetazione di fronte alla sua casa, richiamando l’attenzione dei cani con il fischietto. Ma alla rimostranze del residente, il cacciatore gli punta l’arma all’altezza del petto. Lui, lungi dall’innervosirsi, afferra il fucile per la canna, glielo sfila dalle mani e si chiude in casa, avvertendo i Carabinieri. Nel frattempo l’altro si allontana con un secondo cacciatore e fa perdere le proprie tracce. Il racconto è stato messo nero su bianco in un verbale alla caserma dei Carabinieri di Ponte di Piave. E ora l’uomo è pronto a denunciare.