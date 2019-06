TREVISO - Due cabine elettriche a fuoco nel tardo pomeriggio, quasi sicuramente per il caldo esagerato di oggi: alle 18.40 e alle 19.00 si è prima incendiata una cabina a Castelfranco Veneto verso Camposampiero e poco dopo un'altra San Trovaso in via Franchetti.

