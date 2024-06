Ca' Foncello, il comitato: «Impazza la sosta selvaggia. Nuovo park vuoto, servono più multe»

TREVISO – Non capita spesso di sentire invocare multe per divieto di sosta. Ma per l’associazione “Salvaguardia ambiente Treviso Casier” non si può più fare altrimenti per fermare il parcheggio selvaggio sulle strade e sulle rotatorie attorno al Ca' Foncello. Soprattutto dopo l’apertura del primo park a pagamento della storia dell'ospedale, con 300 posti per gli utenti, operativo da un mese ma sempre semivuoto. «Servono più controlli sui parcheggi – spiega Roberto Rasera, presidente dell’associazione – senza volontà vessatorie, ma educative: per chi non ha urgenze estreme, oggi ci sono posti auto a poche decine di metri dagli ingressi». La polizia locale ha iniziato a porre degli avvisi sulle auto in divieto: “Informiamo che questa modalità di sosta è vietata”. Ora si chiede la stretta definitiva. Si guarda anche in prospettiva. Da una parte sta prendendo forma la ciclabile che correrà lungo la sponda destra del Sile, dietro il Ca' Foncello, per poi confluire nella nuova passerella ciclopedonale di collegamento con il centro storico all’altezza del Ponte dea Goba. Dall'altra per l’ex deposito Mom di via Polveriera si pensa a un uso come area verde attrezzata con pochi parcheggi di servizio, chiusi di notte.

I NODI

«Siamo molto preoccupati per tutto il traffico che ruota attorno al Ca’ Foncello e nella zona di Treviso sud – sottolinea il presidente – l’aspetto dei parcheggi si inserisce nella più ampia questione della fluidità del traffico, che verrà notevolmente peggiorata dal Terraglio Est, destinato a diventare una delle principali porte d’ingresso a Treviso. Senza un intervento, il traffico si incrocerà con quello locale». Il park a pagamento, realizzato nell’ambito del project financing della cittadella sanitaria (per questo è a pagamento), affidato ad Apcoa, ha queste tariff: 50 centesimi all’ora per le prime tre ore, un euro all’ora per le successive due ore (quindi 3,50 euro per una sosta di cinque ore) e 4,50 euro per l’intera giornata. Per ora, però, non è bastato. «Avevamo subito segnalato che i nuovi parcheggi rischiavano di restare solo parzialmente utilizzati». «Parallelamente continuano a esserci parcheggi selvaggi di fronte l’ingresso dell’ospedale. È una cosa che va avanti da anni – aggiunge il presidente – fino ad ora, in modo anche corretto, non è stata particolarmente sanzionata. Ma con l’apertura dei nuovi parcheggi ci si aspettava che la zona davanti all’ospedale si liberasse». Anzi, il nuovo park del Ca’ Foncello potrebbe essere usato anche come parcheggio scambiatore servito da bus navetta per raggiungere il centro.