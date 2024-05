TREVISO - Mom lancia per la prima volta gli sconti per spingere i ragazzi a pagare il biglietto fino all’ultimo giorno di scuola. E parallelamente annuncia che nella prima settimana di giugno schiererà tutte le forze nell’ambito dei controlli. Ci sarà anche l'esordio di 10 autisti che hanno accettato di fare i controllori “freelance”. Più gli steward, pure davanti alle scuole: «Si occuperanno della verifica e del respingimento di chi è senza titolo di viaggio». Si sta per aprire un periodo delicato. E non solo per il secondo sciopero (stavolta di 24 ore) proclamato per il primo giugno da Filt Cgil di Treviso, Faisa Cisal e Sgb (saranno garantite le corse dalle 5 alle 08.29 e dalle 12.30 alle 14:59).

La promozione

L’anno scolastico termina l’8 giugno. Storicamente più di qualcuno punta a evitare l’abbonamento mensile per una sola settimana. Non a caso sono 9mila gli studenti che devono ancora mettersi in regola per il mese prossimo. Da qui l’inedita promozione: 15 euro per l’abbonamento urbano e 30 euro per l’extraurbano, indipendentemente dalla distanza percorsa, dal primo all’8 giugno. Vuol dire metà, o anche meno, del costo dell’abbonamento mensile. Ma soprattutto molto meno, a conti fatti, di singoli biglietti o carnet. «Per contrastare la potenziale evasione, abbiamo messo in campo controlli capillari – fanno sapere da Mom – ma dall’altra parte volevamo anche mettere le famiglie in condizione di regolarizzare il viaggio a una cifra scontata». La società ricorda che la multa per chi è senza biglietto può arrivare anche a 300 euro.

Sacca di evasione

La linea è quella della tolleranza zero. Dopo l’ingresso del nuovo socio privato Autoguidovie, Mom ha dato una stretta senza precedenti nei confronti dei “portoghesi”. L’evasione è andata crescendo negli anni: dal 4,4% del 2022 al 5,2% dell’anno scorso. Nel 2023, nello specifico, sono state elevate quasi 8.290 multe a fronte di poco meno di 157.900 passeggeri controllati. Più della metà delle sanzioni è stata pagata direttamente al controllore o in biglietteria. L’evasione su bus e corriere è stata complessivamente stimata in oltre 1 milione all’anno.

Controllori volontari

Ed è qui che si inserisce la nuova iniziativa del reclutamento, su base volontaria, di autisti pronti a fare anche i controllori, oltre alla normale attività di guida. «In totale abbiamo raccolto la disponibilità di 40 lavoratori», rivela Giacomo Colladon, presidente della società”. Mom riconoscerà loro una quota fissa di 6,50 euro per ogni multa correttamente eseguita, più il 20% dell’importo della stessa sanzione, se andrà a buon fine. «Se per esempio un autista fa una multa al giorno per il mese lavorativo, potrebbe guadagnarsi fino a 370 euro al mese», ha specificato Corrado Bianchessi, direttore di esercizio. Mentre l’aumento delle tariffe fino al 33%, scattato lo scorso luglio, ha portato la società a incassare oltre 3,6 milioni di euro in più dalla vendita di biglietti e abbonamenti. E questo nonostante i passeggeri siano ancora il 10% in meno rispetto al pre-Covid. «L’andamento degli introiti da titoli di viaggio registra un incremento rispetto all’esercizio precedente pari a 3 milioni 624mila euro – si legge nel bilancio relativo al 2023 – è necessario evidenziare che i ricavi tipici da vendita di titoli di viaggio (complessivamente 19,8 milioni) non solo sono tornati ai valori pre-pandemici del 2019 (complessivamente 18,9 milioni) ma li hanno addirittura superati per effetto dell’adeguamento tariffario registrato a partire dal mese di luglio 2023, dato che il numero dei viaggiatori trasportati è ancora inferiore (circa -10%) a quello registrato nel 2019». Infine, la riorganizzazione degli uffici Movimento ha fatto calare drasticamente i provvedimenti disciplinari a carico dei lavoratori. L’anno scorso Mom ha notificato 53 censure, 34 multe e 2 sospensioni (in tutto quasi il 60% in meno del 2022). «La maggior parte delle contestazioni – concludono dalla società – sono state avviate per sinistri passivi, causati dai conducenti, con conseguenti danni anche economici per l’azienda, sia in termini di danni materiali a mezzi e cose che a tempi di fermo macchina».