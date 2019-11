Droga e bravate: l'autobus degli studenti ostaggio dei bulli

di Valeria Lipparini

TREVISO -perostaggio dei. E, all'interno, giovanissimi con le tasche zeppe di. Un 15enne è stato denunciato, uno multato e sono stati recuperati 15 grammi di marijuana. È questo l'epilogo di un'indagine portata avanti dalla polizia locale che ha agito con pazienza e determinazione. E in capo a una settimana ha risolto un complicato rompicapo. Tutto comincia un mese fa. Sempre sulla linea 7 che da San Zeno arriva alla stazione dei treni, passando per l'istituto Giorgi. Una giornata di scuola può essere snervante, spossante. Davvero difficile da digerire. Devono aver pensato i bulletti, giovanissimi, che una volta saliti in autobus si scatenavano. Trasformando il mezzo pubblico in una sala giochi con schiamazzi, caos e spintoni. E, quello che è peggio, tiravano il freno di emergenza posizionato vicino alle porte di uscita costringendo l'autista a fermarsi senza