Bus in fiamme sulla Tangenziale a Paese: passeggeri messi in salvo dall'autista

TREVISO - Bus in fiamme questa mattina sulla Tangenziale di Treviso. Incendio su un autobus intorno alle 8.10 di lunedì 24 ottobre 2022, ad altezza Tubia, a Paese. Si tratta di un mezzo della Linea 11 Paese-Treviso.

Tangenziale bloccata per un incendio su un bus