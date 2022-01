TREVISO I vandali tornano a colpire in centro città a Treviso, in uno dei punti più ammirati e amati sia dai trevigiani che dai turisti. Nella nottata tra sabato e domenica, infatti, ignoti hanno gettato nel canale di fronte a Ca’ Sugana le decorazioni e le piante presenti lungo i portici dei Buranelli. Un gesto che ha subito scatenato le ire dei residenti che da anni si prendono cura, giorno dopo giorno, di tutta l’area. «Siamo davvero delusi di quanto successo – commenta la nota avvocatessa trevigiana Marina Larice, residente proprio ai Buranelli – Purtroppo non ci siamo accorti di nulla fino a domenica mattina, chi ha agito lo ha fatto forse all’alba nel silenzio più assoluto visto che nessuno di noi condomini ha sentito o visto alcunché, anche perché in quelle ore sfortunatamente non funzionava nemmeno l’illuminazione pubblica. Non si tratta del primo atto vandalico che subiamo in questa area della città, basti pensare a quanto successo durante l’Adunata degli Alpini, ma di certo tutto questo ci ha ferito nel profondo».

NEL MIRINO

A finire nelle fredde acque del canale è difatti stato il contenuto delle numerose fioriere in cotto fiorentino presenti proprio lungo i portici nei pressi della “Trattoria dei Bana ai Buranelli”. Si tratta di circa 12 vasi e 24 piante di rosmarino, molteplici fiori perenni e persino una bella pianta di ulivo che è stata gettata oltre il muretto con tutto il suo vaso. «Nonostante lo sconforto ieri abbiamo deciso di denunciare l’episodio alla p olizia l ocale – continuano l’avvocato Larice ed il marito – La speranza è che la telecamera comunale presente qui vicino possa aver registrato qualcosa di utile per dare una identità a chi ha commesso il gesto. Fortunatamente Contarina domenica mattina è intervenuta per recuperare tutte le piante dall’acqua, ma questo non toglie comunque la gravità di quanto ci è stato causato».

IL PRECEDENTE