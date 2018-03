Bulla a 13 anni con il compagno di scuola: lasciata sola in classe

di Mauro Favaro

Si comportava da bulla.. Lo derideva e lo isolava. E alla fine è stata ripagata con la stessa moneta., pur per un breve lasso di tempo, mentre gli insegnanti e tutti i suoi compagni sono usciti in corridoio. Così da capire cosa si prova a essere emarginati.È quanto accaduto nei giorni scorsi a unache frequenta una scuola media della zona di Castelfranco (Treviso). Ma non si è trattata di una vendetta. E, a differenza di quello che potrebbe sembrare, nemmeno dell’applicazione di una sorta di legge del taglione. La decisione di lasciare la ragazza da sola, infatti, è stata presa da unoche collabora con molti istituti e che si occupa da anni di problemi legati al bullismo.. «Mi è stato segnalato che un ragazzino era continuamente escluso dalle attività e che nessuno voleva stare con lui» racconta il professionista. Da qui la decisione di affrontare il problema di petto parlandone con tutta la classe. La cosa, però, si è rivelata più difficile del previsto. La 13enne ha preso la parola rivendicando l’allontanamento di quel compagno dal resto del gruppo.Ed è stato in questo momento che lo specialista ha scelto di lasciarla da sola. Di farle provare almeno per qualche minuto le stesse sensazioni provate dal suo compagno deriso e isolato...