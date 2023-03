MONTEBELLUNA - « Non voglio andare a scuola perché ho paura » . Sono state queste le parole pronunciate da un ragazzino che frequenta una scuola media nella zona che fa riferimento a Montebelluna. Non è stato difficile risalire al motivo. Alcuni compagni l’avevano preso di mira: qualche intimidazione, qualche battuta troppo pesante e qualche insulto. E lui, nella sua fragilità, temeva di non riuscire a tener loro testa. Così le assenze si sono moltiplicate. Fino a quando non è emerso il problema. « Ha confidato di avere paura » , conferma il preside dell’istituto comprensivo. Ma la scuola non è rimasta a guardare.

GLI INTERVENTI

Negli ultimi due mesi, in particolare, si è confrontata da una parte con i bulli e dall’altra con la famiglia del ragazzino. E ha messo in campo tutto ciò che era possibile. « Abbiamo affiancato sia l’alunno, prevedendo delle ore con un insegnante a lui dedicato, che la stessa famiglia – è il punto fatto la dirigente – D opo l’emergenza Covid, purtroppo, gli scontri nell’ambito della convivenza tra i ragazzi sono aumentati. C’è stato in particolare un incremento dei casi che vengono definiti sporadici, cioè non caratterizzati da una continuità degli atteggiamenti aggressivi. Ma il problema rimane » . Grazie a questo intervento, l’alunno è tornato a frequentare la stessa scuola media. Era l’obiettivo più importante. Certo, la strada non è semplice. « Sappiamo che ci sono delle difficoltà legate ai comportamenti oltre le righe di qualche ragazzino, fortunatamente con espressioni aggressive più a livello verbale che non nei fatti – conferma il sindaco – S ono dinamiche che non dovrebbero essere normali. Però sappiamo che il bullismo è un fenomeno generalizzato. Si deve prestare la massima attenzione. E la scuola se ne sta occupando » .

L’APPELLO