Chiusi in cassette per frutta Scoperti 5 cuccioli di bulldog

Alle 08.30, la Volante, impegnata nell’ordinario controllo del territorio, insospettita da unche percorreva Via Podgora a, decideva di fermare il veicolo e procedere ad un controllo. I poliziotti hanno invitato i 6 occupanti a scendere dal veicolo per identificarli.L’autista, V.B., rumeno di 30 anni, con a carico diversidi polizia, veniva invitato ad aprire il retro del furgone, il quale vedevaTuttavia ciò che ha attirato l’attenzione degli operatori sono stati idel tipo generalmente utilizzato per il trasporto di beni ortofrutticoli.Al loro interno vi eranoprovenienti dalla Romania.Gli animali, immediatamente recuperati, sono stati trovati in, tanto da essere stati immediatamente sottoposti ad una visita veterinaria.L’autista ed i cuccioli sono stati accompagnati in Questura, dove si è proceduto a valutare la posizione del soggetto e del mezzo in merito ad eventuali violazioni sul trasporto di animali in base alla normativa del codice della strada. I, sono stati, in attesa di ulteriori determinazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.Nel frattempo è stato rintracciatoche ha confermato che lo scambio sarebbe dovuto avvenire in data odierna e di essere a conoscenza delle modalità di trasporto degli animali. Pertanto, poiché gli animali erano detenuti in condizioni pessime, sia il trasportatore che il proprietario dei cani sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di abbandono di animali.