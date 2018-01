Le bugie e i misteri di Sofiya nel suo cellulare: «Svanito nel nulla»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORNUDA - Quelche tanto si cerca, alo avevano regalato. A donarglielo per il suo compleanno, il 14 Settembre, è stato l'imprenditore con la Porsche che lei incontrava spesso a pranzo, in una trattoria di via Tuna a Casella d'Asolo. Ma Sofiya si era ben guardata dal rivelare da chi provenisse il Samsung nero di ultima generazione che lei teneva spesso tra le mani, come vediamo in tante foto. Un Samsung che, se ora venisse ritrovato, potrebbe aiutare a chiarire molti misteri sulla sua morte: l'ora, il luogo e il movente del delitto. Senza contare che potrebbe dare indicazioni importanti sul suo assassino, come. In sostanza potrebbe dissipare una volta per tutte quel dubbio che serpeggia dal 15 novembre, il giorno in cui lei è scomparsa: a uccidere Sofia è stato davvero solo Pascal, il suo convivente, morto suicida nove giorni dopo la sparizione di lei?La 43ennenata a Kiev e cacciata di casa dal padre quando aveva solo dieci anni, non ha avuto una vita sempre facile. Come ha raccontato il geologo emiliano, uno degli amanti storici di Sofia, per anni lei e la mamma con le crisi in Russia e Ucraina vivono di stenti. Quando arriva in Italia Sofia fa la barista, e in un locale di Montebelluna conosce Pascal. Nel 2001 comincia la loro relazione, poi il lavoro di commessa in un negozio di scarpe in centro a Treviso, e quindi la scelta di avere altre storie, altre relazioni. Stabili, costanti, durature, e sempre con uomini ricchi da cui però ricerca anche affetto e sicurezza. Con l'aiuto del geologo, conosciuto durante un convegno sulle assicurazioni al Maggior Consiglio a Treviso, l'acquisto della villetta di via Jona. Lei regala il 50 per cento dell'immobile a Pascal e si accolla il mutuo.Nessuno ha mai capito il motivo, forse per gratitudine perché Sofiya dice sempre a tutti che a Pascal deve molto. Le vite parallele di Sofiya però continuano e ai suoi amanti che incrociano per sbaglio Pascal lei lo presenta come un semplice cugino. Pascal accetta e tace., in realtà è l'amante dell'uomo. E con lui trascorre ail Capodanno tra il 2016 e il 2017. Stavolta si è innamorata per davvero. Ma Sofiya che sta pagando ancora il mutuo della casa di Cornuda, avrebbe parlato anche di strane operazioni finanziarie. Cosa fa Sofiya? Su cosa investe? Chi le ha dato soldi? Tanti interrogativi aperti che potrebbero trovare delle risposte proprio dal rinvenimento del cellulare.V.D.Z.