Brumotti impenna e fa il record di sorrisi... e appare anche â€‹Annachiara Zoppas

di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - «Mi sento un po' veneto: forse perché vado dove mi porta il cuore». Dietro alle sue acrobazie spericolate lei: biondissima ed evanescente, ecco. È unin love quello che taglia la piazza dei Signori nel giorno dei suoi 38 anni. Arriva con le sue inconfondibili acrobazie per spegnere le candeline al Lotto store il campione di Bike Trial e Road Bike Freestyler, detentore di 10 Guinness World Records, special reporter e testimonial di Lotto Sport Italia.E soprattutto arriva con il nuovo amore, rampolla di una delle dinastie del Nordest. Annachiara si tiene in disparte, appena intimidita. «Dovrei essere in azienda, ora. Mi sveglio alle sei per andare a lavorare- afferma- oggi però abbiamo fatto uno strappo alla regola per il compleanno».