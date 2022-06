Investe un ciclista e fugge, proprietario della macchina un ultranovantenne

BREDA DI PIAVE - Ciclista investito, il mezzo del pirata della strada è di proprietà di un ultranovantenne trevigiano. Riconosciuto dagli agenti del corpo intervomunale di polizia Postumia romana, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e anche ad alcune testimonianze. Messo sotto sequestro il veicolo. Grave il ciclista di 57 anni di Paese ricoverato in terapia intensiva.

Il 90enne ha investito il ciclista ed è poi fuggito

La macchina intestata all'anziano è andata addosso al ciclista ed ha poi proseguito. Il personale del corpo intercomunale di Polizia locale "Postumia Romana" (che racchiude i Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera e Villorba), è riuscito a individuare il veicolo che ha causato l'incidente stradale avvenuto ieri, 10 giugno, in via del Vesco di Breda di Piave. Provvidenziale per il riconoscimento dell'uomo, l'utilizzo degli strumenti di rilevazione delle immagini della videosorveglianza e alle informazioni raccolte dai testimoni e la collaborazione della Polizia locale di Maserada sul Piave. Il veicolo è stato posto sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria ma sono in corso ulteriori accertamenti volti a confermare l'identità del conducente.