Brad Pitt testimonial De' Longhi per le macchine da caffè espresso: «Audace ed elegante»

TREVISO - Il Gruppo De’ Longhi ha lanciato oggi, 2 settembre, in simultanea su tutti i mercati, una campagna di comunicazione globale che ha come protagonista Brad Pitt, due volte vincitore del Premio Oscar. Brad Pitt è stato infatti scelto come Ambassador del brand De’ Longhi nelle macchine da caffè espresso per la casa, settore in cui il Gruppo è leader mondiale.

L'ad Garavaglia

«Il nostro Gruppo ha vissuto una crescita straordinaria negli ultimi anni e il segmento delle macchine da caffè espresso per la casa ha assunto un ruolo centrale in questa espansione, rappresentando oggi più della metà del nostro fatturato - commenta l'amministratore delegato del gruppo Massimo Garavaglia - Crediamo che Brad Pitt sia l'ambasciatore perfetto per raccontare al mondo lo spirito del brand De' Longhi: audace e internazionale ma allo stesso tempo sofisticato ed elegante, sensibile ai temi della sostenibilità ed amante di arte e design. L’investimento previsto per questa campagna è parte integrante della strategia di accelerazione sulle attività di marketing e comunicazione messa in atto negli ultimi anni e che prevede per il 2021 un ulteriore aumento rispetto allo scorso anno, come già annunciato nel nostro piano industriale e nella guidance già rilasciati".

Il video

Il video di lancio della campagna, memorabile per la sua qualità cinematografica e la sua autenticità, porta la firma del regista premio Oscar® Damien Chazelle (“La La Land”), che si è avvalso della fotografia di Linus Sandgren e delle musiche di Justin Hurwitz (entrambi Premi Oscar® sempre per “La La Land”). Il film racconta una giornata tipo della vita di Brad che si conclude con il ritorno a casa per gustare il suo "momento perfetto".