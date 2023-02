TREVISO - Attimi solenni per la consegna delle targhe ai nuovi sei negozi che entrano tra le fila delle attività storiche di Treviso ottenendo il riconoscimento della Regione in quanto luoghi di valore e presidi della comunità. Il Centro Contabile in piazza Borsa, l’oreficeria De Rui in borgo Giuseppe Mazzini, l’ortofrutta Ghedin in viale Monte Grappa, l’ortofrutticola Tasca in piazza Vittoria, l’antiquario Antichità Vanzella in via Inferiore e l’osteria Dalla Gigia in vicolo Barberia. Tutti esercizi commerciali che possono vantare decine di anni di presenza stabile in centro e che sono diventati punto di riferimento per la trevigianità. La premiazione si è svolta nel la Sala Arazzi di Ca’ Sugana alla presenza del sindaco Mario Conte, del vicesindaco Andrea De Checchi e del presidente di Ascom-Confcommercio Treviso, Federico Capraro.

GLI ELOGI

«Questi imprenditori non solo hanno saputo resistere al tempo, ma anche compiere passaggi generazionali e di innovazione necessari per far vivere e prosperare la propria impresa - esordisce Capraro - e oggi siamo e siete nel posto giusto, nella casa dei trevigiani a fare onore a delle realtà che hanno fatto la storia di Treviso». Realtà che sono nel cuore di chi vive a Treviso, e che hanno fatto breccia in quello di chi a Treviso ci viene per la prima volta. «Quando penso di fare una passeggiata e vedo tutte queste attività con le vetrine illuminate e le porte aperte devo dire che mi sento davvero a casa - confessa De Checchi - ed è grazie a voi che avete accompagnato la nostra trevigianità negli anni». Soprattutto negli anni in cui ce n’era davvero bisogno, come gli ultimi due segnati dal C ovid, durante i quali erano proprio le vetrine dei pochi negozi rimasti aperti gli unici segnali di una vita che continuava a scorrere nonostante la quarantena. «Ci siamo resi conto del vostro valore sociale sol o quando siamo stati costretti a chiudere - conferma il sindaco Conte - perché senza le vetrine illuminate, senza il vostro servizio di accoglienza, senza la sana chiacchiera la città è vuota e siete voi la sua anima».

LA CERIMONIA