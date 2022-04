Mille euro in più nella busta paga di aprile: l'aiuto di Bottega ai suoi 200 dipendenti

GODEGA SANT URBANO - L'azienda vinicola e distilleria Bottega, di Godega Sant'Urbano metterà a disposizione una gratifica per un valore complessivo di 200mila euro a favore dei circa 200 dipendenti da riscuotere con la busta paga del mese di aprile. Si tratta di un contributo volto a supportare le spese familiari in considerazione degli aumenti generalizzati di beni e servizi non rinunciabili registrato negli ultimi mesi. Gli addetti in servizio all'azienda trevigiana operano tra il quartier generale di Godega Sant'Urbano e il centro logistico d Fontanafredda nel Pordenonese.

