NERVESA - Quella che doveva essere, per una famiglia arrivata sul Montello, una tranquilla domenica di svago, nella splendida località Ai Pioppi, nel cuore del Montello, si è trasformata invece in una giornata da dimenticare. A causa di una rissa che ha lasciato il segno. In tutti i sensi. Nei diretti interessati ma anche nei numerosi testimoni. Compresi dei bambini. Anche se, per la verità, a freddo, il giorno dopo, la parte lesa, ovvero il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati