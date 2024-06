TREVISO - L’obiettivo è ambizioso: far crescere nel centro storico un bosco urbano diffuso, arredando gli spazi liberi di piazze, vie e strade con piante per lo più invasate e scelte con cura da un professionista. E non è solo un’idea, ma un progetto che sta prendendo forma negli uffici di Ca’ Sugana. Il sindaco Mario Conte ha intenzione di selezionare un professionista a cui affidare l’incarico di trasformare gli angoli più caratteristici, e liberi, della città dentro le mura in agoli verdi.

Bosco urbano, l'ispirazione dal Festival biblico

L’idea non nasce a caso, ma dal risultato e dagli ottimi commenti ottenuti dalla trasformazione di piazza Rinaldi, trasformata nel palcoscenico del Festival Biblico. Con un sapiente dosaggio di alberi invasati e arredo urbano, una piazza generalmente vuota ha trovato una dimensione tutta sua. Diventando anche una piccola oasi, condizioni climatiche permettendo, per i trevigiani in cerca di un posto all’ombra dove sedersi. E dove, magari, leggere un libro. Ecco, questa immagine è piaciuta molto al sindaco che ha chiesto agli uffici di elaborare un progetto che coinvolga almeno tutto il centro storico. Nel frattempo il sindaco ha deciso di mantenere almeno fino a fine giugno l’arredo della piazza. Giudicando l’allestimento «Talmente bello che…resterà ancora», ha annunciato. «Grazie alla disponibilità degli organizzatori del Festival Biblico e del vivaista Van Den Borre, l’allestimento realizzato in collaborazione con Fondazione Benetton Studi Ricerche resterà fino a fine mese. Ci piace l’idea di un’agorà verde, di una piazza verde, alberata e che inviti alla lettura, al dialogo e all’incontro. In futuro vogliamo che questo progetto diventi diffuso». E così sarà.

I "paletti" di bar e ristoranti

In linea di massima l’intenzione è quella di arredare con piante invasate anche di grandi dimensioni, come gli alberi posizionati in piazza Rinaldi, quegli spazi di piazze e vie cittadine vuoti. I paletti da osservare sono tanti: non togliere spazio ai plateatici di bar, pizzerie, osterie e ristoranti, non intaccare il patrimonio di posti auto a pagamento, non andare in rotta di collisione con la Soprintendenza che, da qualche mese a questa parte, ha alzato la soglia di attenzione su tutto quello che riguarda l’arredo urbano nei centri storici. Il primo segnale è già arrivato nei mesi scorsi, quando il Soprintendente che si occupa delle bellezze architettoniche di Treviso ha chiesto di spostare la classica giostrina dei cavalli da Piazza dei Signori. Per qualche giorni è stata portata in piazza Borsa per poi essere definitivamente smontata in attesa delle prossime festività e ricorrenze. Da vedere quindi dove ricomparirà. Ma l’idea del bosco urbano diffuso per Conte ha tutte le caratteristiche per poter funzionare. Le piante, come gli arredi, saranno infatti mobili proprio per evitare pericolosi contrasti. L’operazione è prevista a costo zero: Ca’ Sugana ha intenzione di realizzare o un bando pubblico mettendo a disposizione dei vivai spazi pubblici gratuiti in cambio dell’arredo urbano. Formula, comunque, ancora da perfezionare.