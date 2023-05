Un bosco temporaneo al posto del parcheggio in piazza Duomo a Treviso.. ma se fosse per sempre? Ecco cosa ne pensate Videointerviste

di Lucia Russo

TREVISO - Bosco o parcheggio in Piazza Duomo? Per il fine settimana è arrivato un vero e proprio boschetto con piante di ogni varietà e grandezza lì dove di solito c'è un parcheggio. Il progetto è legato al Festival Biblico e rimarrà solo in forma temporanea fino al pomeriggio di domani, 7 maggio, per ospitare in mezzo alle 1.300 piante e 20 alberi dei momenti di riflessione e riaprire la discussione sulla pedonalizzazione della piazza. Un'installazione temporanea chiamata "Il bosco che non c'è". Ma se quel bosco ci fosse per davvero e fosse per sempre? Meglio del parcheggio? O no? Ne abbiamo parlato con voi. Ecco cosa ne pensate...