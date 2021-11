Morto Bortolo Maronese, fondo il distretto del legno-arredo dopo una vita da emigrante

MANSUÈ - Il distretto del legno-arredo ha perso uno dei suoi fondatori. E' morto Bortolo Maronese, 84 anni. Era sofferente da tempo. Un volto notissimo il suo, è stato fra i primi negli anni Sessanta del secolo scorso a credere nelle potenzialità del legno-arredo, avviando dapprima la ditta Tommasi-Maronese quindi la Sagomm.



LA STORIA

Alle spalle aveva un lungo passato di emigrante in Venezuela. Era partito alla volta dell'America Centrale nel 1955, ad appena 16 anni. Con sé soltanto una valigia di cartone con dentro tanto coraggio. Nel paese caraibico si trovò a fronteggiare molte difficoltà, davanti alle quali non si tirava mai indietro. Adattandosi a fare qualunque mestiere purchè onesto, pur di avere un salario che gli permettesse di andare avanti. Vetraio, allevatore di cinghiali, mugnaio. Con il passar del tempo, grazie ai risparmi messi da parte, aprì un suo proprio molino a La Guajira. Intanto però l'instabilità politica del Venezuela si faceva sempre più preoccupante.



IL RIENTRO

Bortolo decide di tornare a Mansuè, insieme al cognato Rino Tommasi nel 1964 fonda la torneria Tommasi-Maronese, specializzata nella produzione di elementi per mobili. Mettendo così a frutto quanto appreso in tanti anni di lavoro all'estero. Qualche anno dopo insieme a Pietro Durante avvia la Sagomm, specializzata nella produzione di cassetti. Aziende che in decenni di attività hanno dato lavoro a centinaia di persone, contribuendo alla crescita sia del distretto del legno-arredo che della comunità locale. Erano gli anni che hanno visto la trasformazione epocale dell'economia, passata dal settore primario a quello manifatturiero. Bortolo Maronese è stato un pioniere, fra i protagonisti di questa trasformazione. In tempi più recenti aveva fondato delle società immobiliari. Anche con l'obiettivo di riqualificare il territorio, come ha fatto con il complesso dell'ex Salpa a Piavon di Oderzo. Ha vissuto con semplicità, non ha mai ritenuto necessario sottolineare il suo operato, prestando attenzione alle vere necessità di chi aveva bisogno. Lascia la moglie Lina, le figlie Betty, Lidia e Franca, i generi, i nipoti, i fratelli e le sorelle. Il funerale avrà luogo domani alle 11 in chiesa a Mansuè, partendo dalla casa funeraria Frè di Gorgo al Monticano.