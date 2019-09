Borse schermate e shopping da Coin: rubano una crema da 300 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Schermano la borsa e vanno a fare "shopping" gratis da Coin. E' accaduto nella mattina di lunedì 9 settembre, nel negozio in centro a Treviso. La segnalazione è partita alle 10.30, quando la direttrice del negozio si è accorta della presenza delle due persone, già note al personale.Le Volanti sono giunte dopo pochi istanti, ma i due giovani, un uomo e una donna, insospettiti dall’atteggiamento degli addetti del negozio, si erano già dileguati verso via Fiumicelli. Acquisita la descrizione, gli operatori hanno trovato i due in Via del Corso, e li hanno sottoposti ad un controllo.I due, privi di documenti e con accento sudamericano, avevano, tipico stratagemma utilizzato per sfuggire al controllo dei sistemi elettroniciAll’interno della borsa vi erano degli, che si è poi scoperto essere stati appena rubati, ed una c, sottratti dal negozio Coin.A seguito di ulteriori accertamenti, si è poi scoperto che i due soggetti si erano resi responsabili il 5 Agosto di un furto di occhiali da sole di marca, per un valore di oltre 1500 euro, sempre presso il negozio Coin.Entrambi i soggetti, identificati rispettivamente per A.I., peruviano di 20 anni, e C.M., donna peruviana di 30 anni, sono stati denunciati per duplice furto aggravato in concorso. La donna, inoltre, priva di permesso di soggiorno ed irregolare sul territorio, è stata accompagnata al Centro di permanenza per i rimpatri al fine di procedere all’espulsione dal territorio nazionale.