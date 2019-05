Antonio studente modello: borsa di studio per frequentare una scuola in Canada

TREVISO - Antonio Bacchin, studente del liceo Scientifico Pio X di Treviso, ha ricevuto una borsa di studio da 1.000 euro per trascorrere un anno in Canada col programma scolastico di WEP – organizzazione che promuove scambi linguistici ed educativi per ragazzi in tutto il mondo. Con il contributo, messo a disposizione dalla stessa WEP per gli studenti più meritevoli, lo studente modello potrà frequentare una scuola del Canada ospitato, per tutta la durata del soggiorno, da una famiglia del posto.

