TREVISO - Nel cuore della città c'è una piccola libreria, roccaforte orgogliosamente anti-amazon. E' la libreria Universitaria San Leonardo di Lalli Cervellini, che oggi fa parte di Bookdealer, le oltre 700 le librerie italiane che, negli ultimi due anni, si sono unite per trovare un'alternativa etica e sostenibile - anche economicamente - al colosso di Bezos. Bookdealer è una piattaforma che permette alle librerie indipendenti di vendere sul web in maniera etica, costruendo un rapporto diretto coi lettori. Perché i libri sono consigliati dal libraio, non dall'algoritmo. E da loro consegnati a mano, direttamente a casa.

LA STORIA

La storia della libreria universitaria inizia nel 2001 quando Alessandra Cervellini ed un socio aprono il negozio come punto di riferimento della città per i testi universitari. Nel 2003 il socio lascia e Alessandra, rimasta sola, cede l'attività ad un noto distributore di testi professionali ed universitari di Padova, con la condizione di continuare a gestirla. Dal 2003 le attività proseguono fino al 2014, anno in cui la crisi editoriale spinge l'imprenditore a chiudere l'attività e Alessandra coglie l'occasione per riacquistare la libreria e diventarne nuovamente titolare. Nel 2016 Lalli vince un bando di concorso indetto dalla Camera di Commercio di Treviso per la seconda chance all'imprenditoria femminile. Dal 2015 organizza eventi, mostre e conferenze con docenti universitari o presentazioni di scrittori italiani e stranieri.

LA RIFLESSIONE

«Per le piccole librerie - dice Alessandra Cervellini - è faticoso contrastare la concorrenza di Amazon. Due anni fa, durante il lockdown, abbiamo fatto compagnia a tanti lettori e aiutato molte persone a riavvicinarsi alla lettura. Abbiamo sperimentato nuovi modi per stare vicino ai nostri clienti e abbiamo capito che la chiave del nostro successo sono le persone e il rapporto che riusciamo a costruire con loro».

Un rapporto che va oltre il semplice venditore/consumatore ma si consolida e cresce di lettura in lettura grazie soprattutto ai consigli personalizzati

LA START UP

Quando alla porta di Alessandra hanno bussato i ragazzi di Bookdealer, la libraia ha subito capito che questa giovane startup faceva al caso loro. «Amazon è un concorrente spietato - continua Alessandra - questo è risaputo. Nonostante tutto non ci siamo mai arresi e così tutti i lettori che conoscono il valore delle librerie sotto casa e della possibilità di uno scambio reciproco. In questi anni grazie a Bookdealer abbiamo venduto tanti libri online e siamo arrivati davvero ovunque». Fondata a Firenze nel 2020 da quattro amici, tra i quali non a caso un libraio Mattia e un editore Leonardo, Bookdealer è in continua crescita. Dalla nascita ad oggi sono più di 700 le librerie indie che hanno scelto di vendere anche online con Bookdealer, quasi un quarto di quelle complessivamente presenti sul territorio nazionale.

(ef)