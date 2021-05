SERNAGLIA - Passo indietro di Sonia Fregolent. La senatrice si è dimessa dall'incarico di consigliere comunale. Ufficialmente per motivi di lavoro a Roma e per impegni familiari. Ma le voci che circolano in queste ore non nascondono che lo scandalo bonus che l'aveva vista tra i protagonisti pochi mesi fa e, di recente, le dimissioni di Gesus Bortolini da vicesindaco, avvenute una settimana fa, siano stati la goccia che ha fatto traboccare il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati