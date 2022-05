Alla Labomar un bonus bolletta da 700 euro per ogni dipendente

ISTRANA - Un bonus di 700 euro è stato attribuito ai dipendenti con almeno sei mesi di anzianità da Labomar, società della nutraceutica di Istrana (Treviso) quotata sul mercato Euronext Growth di Borsa Italiana, allo scopo di aiutare le loro famiglie «ad affrontare i rincari degli ultimi mesi che incidono in maniera sempre più rilevante sulle spese di casa e per i carburanti». Lo ha annunciato oggi il presidente e fondatore, Walter Bertin. «Abbiamo sempre vissuto e crediamo fortemente in un'azienda che sia anche una comunità - ha aggiunto - e confidiamo che l'iniziativa possa essere di beneficio e contribuisca a sostenere il bilancio familiare di ciascuno». Labomar, che impiega circa 300 addetti, ha chiuso il 2021 con un fatturato 65,4 milioni (+ 7,1% rispetto al precedente esercizio).

APPROFONDIMENTI BELLUNO Bonus-bollette a più di 56mila pensionati: tanti sono gli... SEDICO Imap taglia la settimana lavorativa e dona la borsa di studio ai...