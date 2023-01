ZERO BRANCO - Le loro bomboniere di nozze sono alberi. Da piantare in paese, come segno di speranza e di futura rinascita. Gianmarco Nuzzo e Gioia Pattarello si sono sposati poco tempo fa, il 16 settembre 2022, e come segno di attenzione verso il mondo che li circonda, hanno deciso di trasformare le bomboniere in 60 alberi, poi donati al Comune di Zero Branco. Un'iniziativa particolare, chiamata Progetto Gioia in onore della sposa: in questi giorni la coppia si è messa all'opera, provvedendo alla piantumazione in tre diverse aree del territorio comunale, in collaborazione con gli Uffici Tecnico e Ambiente del Comune di Zero Branco.



L'IDEA

Le 60 giovani piante individuate sono nel dettaglio carpini, olmi e biancospini, piantumati nelle aiuole laterali alla pista ciclopedonale di via Treviso, nell'area verde di viale degli Alpini e nel parco giochi di via Divisione Alpina Julia, a completamento delle alberature esistenti. «Volevamo fare una scelta diversa dal solito, positiva e soprattutto che guardasse alla nostra comunità di Zero Branco - spiegano Gianmarco Nuzzo e Gioia Pattarello - Non cercavamo qualcosa di materiale, volevamo invece qualcosa che restasse nel tempo e che guardasse soprattutto al futuro. Questi alberi cresceranno e alimenteranno non solo il verde del nostro territorio, ma anche - nel loro piccolo - la qualità della nostra vita e pure i nostri occhi quando li vedranno crescere. Abbiamo una figlia di 18 mesi e ci piace pensare che, appena sarà un po' più grande, potrà ritrovare in queste piante il simbolo della nostra famiglia, continuando a vederle crescere».



IL PLAUSO

Un gesto molto apprezzato dal sindaco di Zero Branco Luca Durighetto: «A nome di tutta Zero Branco ringrazio di cuore Gianmarco e Gioia per questa scelta, che porta con sé un alto valore simbolico. Iniziare il nuovo anno con la loro energia ed il senso di comunità di cui la loro iniziativa è foriera, è uno straordinario messaggio di speranza per il 2023».