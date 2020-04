Bombardamento di Treviso, 7 aprile '44: solo il sindaco nella piazza deserta alla commemorazione

TREVISO - In una città deserta, solo il sindaco di Treviso, Mario Conte, in piazza davanti al Palazzo della Prefettura per la commemorazione del 76. anniversario del bombardamento di Treviso da parte degli aerei in cui persero la vita oltre 1.000 persone (1.600 vittime fra i civili secondo alcune fonti) e la distruzione di oltre l'80% del patrimonio edilizio, compresi monumenti storici e artistici. Solo il rintocco delle campane nella piazza vuota in un silenzio quasi totale.



Il 7 aprile del '44 era Venerdì Santo: le sirene suonarono verso le 13, dopo venti minuti circa l'incursione breve, appena cinque minuti, ma devastante: quasi 2.000 bombe vennero scaricate sulla città.

