C'è una bomba. Giovane manda mail con segnalazioni false ai carabinieri di Castelfranco Veneto, ora rischia un procedimento per procurato allarme

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Fa scherzi via mail ai carabinieri segnalando reati inesistenti nella zona di Castelfranco Veneto, giovane identificata. Negli ultimi mesi aveva inviato svariate mail ai militari segnalando vari fatti gravi, tra cui, addirittura la presenza di un ordigno. Dopo gli accertamenti i militari dell'Arma sono risaliti all'autore delle mail: una ragazza, appena maggiorenne, che non ha fornito particolari giustificazioni per le fantasiose segnalazioni fatte pervenire.

La giovane ora rischia che a suo carico possa essere instaurato un procedimento penale per procurato allarme.