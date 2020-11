Bomba carta davanti al Pam: preso l'autore, ha agito per vendetta

TREVISO - Bomba carta in piazza Borsa, davanti al Pam: preso il presunto autore. Un uomo di 56 anni è stato arrestato per aver fatto esplodere un ordigno, il 6 novembre scorso, contro un supermercato nel centro storico di Treviso. Carabinieri e Polizia di Stato sono giunti ad individuare l'autore grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse per la città. Secondo quanto si è appreso, il gesto sarebbe da ricondurre ad un'azione vendicativa dell'indagato contro l'esercizio commerciale.

L'esplosione, avvenuta in piena notte, aveva destato preoccupazione tra i residenti che si erano svegliati di soprassalto. I particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si svolgerà in mattinata alla procura di Treviso.

Ultimo aggiornamento: 08:53

