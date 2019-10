MESTRE -

55enne responsabile di atti persecutori, fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo. Si tratta di Paolo Nogara, vicentino residente a Casale sul Sile, nel Trevigiano.







L'uomo, secondo gli inquirenti, avrebbe lanciato, lo scorso 21 ottobre, proprio quell'ordigno artigianale , fortunatamente senza conseguenze per le persone. Paolo Nogara avrebbe gettato l'ordigno per spaventare la ex compagna, con la quale aveva avuto una relazione di 10 anni. Il gesto è avvenuto dopo una serie di minacce contro la donna, tanto che la mattina dell'esplosione aveva chiamato la ex avvertendola: carabinieri della Compagnia di Mestre (Venezia), hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere, emessa dalla magistratura lagunare, nei confronti di unresponsabile di, detenzione e porto di. Si tratta di, vicentino residente a Casale sul Sile, nel Trevigiano.L'uomo, secondo gli inquirenti, avrebbe lanciato, lo scorso 21 ottobre, proprio quell' contro un muretto di un condominio a Marcon , fortunatamente senza conseguenze per le persone. Paolo Nogara avrebbe gettato l'ordigno per spaventare la ex compagna, con la quale aveva avuto una relazione di 10 anni. Il gesto è avvenuto dopo una serie di minacce contro la donna, tanto che la mattina dell'esplosione aveva chiamato la ex avvertendola:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho due regalini per te», lui l'ha avvertita, una minaccia che poi si è concretizzata nel lancio di una bomba artigianale contro la casa dell'ex amata . Uno spavento per tutti i residenti del condominio, a Marcon, nella sera del 21 ottobre. E oggi i«Sto lavorando per portarti due regalini».