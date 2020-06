Bomba d'acqua, frane e allagamenti. Salvata famiglia con bimbi. Strade chiuse

FOLLINA - Bomba d'acqua ieri sera a Follina e nelle zone limitrofe: sono stati circa 30 gli interventi dei Vigili del fuoco non solo per prosciugamenti ma anche per supporto alle persone rimaste coinvolte nel maltempo: ci sono ad esempio scantinati di condomini con 2 metri d'acqua in frazione La Bella. Una famiglia è rimasta isolata in via Vallalta con due bambini, è stata raggiunta dai pompieri a piedi: la strada, totalmente invasa dall'acqua, è stata sgomberata con un mezzo meccanico del Comune, le persone tratte in salvo e portate a casa di parenti. Nessuno risulta ferito. Strade bloccate anche questa mattina. Sono in corso gli interventi per liberare la Provinciale 63 dai tronchi di alberi caduti.



«Siamo davvero in emergenza, una parte del territorio comunale è in ginocchio». così il sindaco Mario Collet intervenuto subito ieri sera, martedì 9 giugno, insieme agli uomini della proptezione civile. Alle 21 un fortissimo nubifragio si è abbattutto sulla frazione di La Bella, il torrente Vallalta è esondato provocando l'allagamento del complesso residenziale, sott'acqua anche un bar, il "Mi&Ti". Tre scantinati sono ancora allagati, distrutte le auto dei condomini.



Il maltempo ha interessato anche Tarzo e Cison di Valmarino, dove si sono registrate frane che hanno provocato la chiusura di alcune strade. Difficile la situazione a Farra di Soligo dove l'asilo e le scuole di Soligo sono nuovamente finite sott'acqua. A Pieve di Soligo sorvegliato speciale il fiume Soligo che ormai sta sfiorando l'argine. Ultimo aggiornamento: 09:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA