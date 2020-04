Bomba a mano nascosta fra i rifiuti nell'appartamento: evacuate 12 famiglie dal condominio

TREVISO - Un ordigno bellico, probabilmente una bomba a mano. è stato rinvenuto oggi pomeriggio in un appartamento in via Toscana 4 a Treviso. L'area è stata transennata e sul posto sono giunti i vigili urbani, i carabinieri e gli artificieri da Padova mentre i residenti, 12 famiglie in tutto, sono stati fatti evacuare per poi rientrare nelle proprie abitazioni solo in tarda serata.



L’appartamento dove è stato rinvenuto l’ordigno bellico era intasato di immondizie e il Comune aveva inviato un’impresa per effettuarne la pulizia: nel corso dell’operazione è stata rinvenuta una bomba dall’aspetto simile a una lattina che verrà fatta brillare. © RIPRODUZIONE RISERVATA