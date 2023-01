TREVISO Allarme bomba alle Stefanini. Ieri le scuole medie, dall’inizio dell’anno ospitate nell’ex Turazza, sono state evacuate in modo urgente. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Treviso. Momenti di concitazione per quella che poi si è rivelata essere una ragazzata . Stando a una prima ricostruzione, ieri mattina le forze dell’ordine hanno ricevuto una telefonata da parte di un alunno che avvisava che nella scuola era presente un ordigno. Si è subito avuto la sensazione che qualcosa non quadrasse. Ma l’intervento è stato d’obbligo. A quel punto gli alunni delle medie sono stati fatti uscire dalla struttura in modo ordinato, accompagnati dagli insegnanti. Sono rimasti nel cortile per mezz’ora. Nel frattempo i carabinieri hanno portato avanti le necessarie verifiche all’interno della struttura. Come tutti speravamo, i controlli non hanno fatto emergere alcun tipo di sospetto. Dopodiché i ragazzi hanno potuto tornare nelle loro aule. E si è tirato un sospiro di sollievo. Di seguito le lezioni sono continuate normalmente. Così come gli scrutini, in programma per tutto il pomeriggio. «Un falso allarme, il problema si è risolto nel giro di poco tempo - afferma la preside del comprensivo, Doriana Renno - Ora faremo gli approfondimenti necessari».

IL RICHIAMO

Non è tutto. La settimana scorsa i bagni dell’ex Turazza sono finiti nel mirino di alcuni alunni delle stesse Stefanini. I locali si sono trasformati nello scenario di una vera e propria scorribanda. Fino a quando i giovani non se ne sono andati lasciandosi alle spalle stanze sporche, con carta igienica gettata un po’ dappertutto. Un caso, quest’ultimo, che ha spinto la preside Renno, a scrivere a tutti i genitori e ai collaboratori scolastici, che di seguito hanno dovuto ripulire i bagni di cima a fondo, per sottolineare la necessità di usare i locali scolastici e i servizi in modo corretto. « Dopo i fatti accaduti nell’ultima settimana, si richiamano gli alunni a un uso corretto e rispettoso dei locali scolastici, in modo particolare dei servizi igienici » ha messo nero su bianco la dirigente scolastica , che aggiunge: «A volte ci sono delle difficoltà nell’uso corretto degli spazi. Sono già intervenuta anche nelle classi: si parla dei valori che credo vengano rispettati anche a casa e di conseguenza bisogna fare lo stesso a scuola» .

IL TRASFERIMENTO