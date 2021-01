Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi 7 dicembre 2021

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 7 gennaio 2021. Sono 2.197 i nuovi contagi rispetto al report regionale delle 17 di ieri sera. Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 277.331, gli attualmente positivi sono 92.176. Le vittime del virus sono in totale 7.157, sempre rispetto al report delle 17 di ieri i morti per Covid sono stati 19.

Covid in Veneto

Treviso la più colpita dai nuovi contagi Covid con 596 nuovi infetti rispetto alle 17 di ieri, segue Verona con 501, Venezia con 385, Padova con 319, Vicenza con 148, Rovigo con 121, Belluno con 83.

Il dato nelle 24 ore

l Veneto registra 3.596 nuovi contagi Covid e 43 vittime nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato complessivo degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 277.331, quello dei decessi a 7.157. La pressione sugli ospedali resta alta. I pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici sono 2.978 (-1), mentre sale il numero dei malati nelle terapie intensive, 389 (+15).

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF

