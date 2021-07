Covid Veneto, il bollettino di oggi: 576 nuovi contagi, si torna a morire per il virus: 2 vittime

Sempre alti i contagi in Veneto oggi: 576 i nuovi infetti nelle ultime 24 ore. Si porta così a 431.909 il numero totale degli infetti da inizio pandemia nel nostro territorio. Gli attualmente positivi sono 9.365. Ma il dato della giornata è che si torna a morire per il virus: due le vittime sempre nelle 24 ore, dopo giorni in cui nessuno era deceduto a causa del Coronavirus.

Covid in Veneto

Per quanto riguarda il numero di contagi nelle province in testa resta semrpe Verona, con 182 nuovi contagi, segue Treviso con 104, Venezia con 93, Padova con 87, Vicenza con 65. Balzo in avanti di Rovigo con 17 nuovi infetti, mentre a Belluno ce ne sono stati 13.

Ricoveri

Migliora invece il report clinico: i ricoverati complessivamente sono 161 (-99). In terapia intensiva ci sono 19 pazienti (+1).

Vaccini in Veneto

Sono state 43.758 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, per un totale di 5.184.210 dall'inizio delle inoculazioni. Sono state utilizzate il 93,7% delle dosi consegnate ai magazzini della sanità regionale. Lo riferisce il report della Regione. Le persone che hanno già completato il richiamo sono 2.377.745, il 49% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto almeno una dose sono 2.894.641 (59,7%).

