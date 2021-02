Coronavirus in Veneto, 276 nuovi contagi e 2 vititme nella notte. Le più colpite Treviso, Venezia e Padova Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 14 febbraio 2021. Sono stati 276 i nuovi contagi registrati dal reeport della Regione rispetto a quello delle 17 di ieri sera. La maggior parte a Treviso, con 82 casi, poi Venezia con 52 e Padova con 35. Sale così a 321.475 la conta dei positivi da inizio pandemia, 24.814 gli attualmente positivi nella nostra regione. Due le vittime del virus durante la notte, i decessi raggiungono quota 9.498.

I dati nelle 24 ore

Il Veneto, nelle ultime 24 ore, registra 515 nuovi casi di Covid-19 portando ad un totale di 321.475 contagi da inizio pandemia. Lo rileva il bollettino della Regione. Ci sono anche 9 nuovi decessi, con il totale di vittime che arriva a 9.498. Prosegue, lentamente, la discesa del numero dei malati fissati ad oggi a 24.814, 114 in meno rispetto a ieri. E scendono anche i dati clinici, con 5 pazienti in meno nei reparti non critici (1.438 ricoverati) ma salgono di 2 i ricoveri nelle terapie intensive, che arrivano a quota 151.

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

