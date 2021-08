Covid in Veneto, il bollettino di oggi , mercoledì 18 agosto 2021. Sono 692 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 447.206. Si registrano inoltre 2 decessi, per il totale a 11.659. Il dato emerge dal Bollettino regionale. Stabili i ricoverati (244) mentre aumentano i pazienti delle terapie intensive 43 (+5). Il 75% degli ospedalizzati non è vaccinato.

APPROFONDIMENTI LE RESTRIZIONI Mense, pass obbligatorio in Regione Veneto. Nelle aziende incertezza... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi, aumentano i ricoveri. «Ragioniamo...

Contagio nelle province del Veneto

La provincia con il maggior numero di contagi è quella di Verona, ancora una volta, con 148 nuovi positivi. Segue Padova con 133, Venezia con 113, Treviso con 100, Vicenza con 93, Rovigo con 70 e Belluno con 11.

Vaccini

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono state somministrate 19.226 dosi di vaccini. Lo rende noto il rapporto della Regione, che ricorda come sono state utilizzate il 96% delle dosi a disposizione. La popolazione residente che ha completato il ciclo vaccinale ammonta a 2.823.141 persone, pari al 58,2%; quelle che hanno ricevuto la prima dose sono 3.266.275 pari al 67,3%.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF