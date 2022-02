Covid Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022. Nelle ultime 24 ore 7.903 contagi e 39 morti

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , mercoledì 9 febbraio 2022. Sono 7.903 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione, il totale dei positivi da inizio pandemia si porta a 1.243.172, mentre gli attualmente positivi sono 144.098. Resta invece alto il numero delle vittime, 39 sempre nelle ultime 24 ore, con il totale che arriva a 13.453 decessi.

Contagi di oggi nelle province del Veneto

La provincia dove si registra il maggior numero di contagi è quella di Treviso, con 1.625 nuovi casi, seguita da Verona con 1.532 casi, Venezia, 1.383, Padova, 1.382, e Vicenza, con 1.316 casi. Numeri davvero molto inferiori a Rovigo, 296 casi, e Belluno 252.

Ricoveri negli ospedali del Veneto

Sono in netto calo i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali, oggi se ne registrano 1.696, contro i 1745 di ieri (-49), mentre aumenta di una unità rispetto a ieri i pazienti in terapia intensiva, che sono oggi 157.