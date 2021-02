Coronavirus in Veneto, 699 nuovi positivi e 8 vittime nelle 24 ore, in aumento ricoveri e intensive Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 28 febbraio 2021. Sale ancora il numero dei contagiati nella nostra regione, ma a preoccupare è il dato sui ricoveria.

Covid in Veneto

Sono stati 472 i nuovi contagi nella notte e 227 durante la giornata di oggi, domenica 28 febbraio. Ovvero 699 in più rispetto al report delle 17 di ieri sera. La maggior parte dei nuovi infetti si registrano a Padova, poi a Treviso, Verona e Venezia.

Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 333.874, quello delle vittime sembra rallentare e conta un solo decesso da stamani, +8 da ieri sera per un totale che sale a 9.847.

I soggetti attualmente positivi in regione sono 24.610 (+91 da stamani).

Salgono i ricoveri

Il dato più negativo però riguarda gli ospedali, perché dopo diversi giorni tornano a salire sia i ricoveri nelle aree non critiche, sia le terapie intensive: i posti letto occupati da pazienti Covid nei normali reparti medici sono 1.217 (+15 da stamani e +30 nelle 24 ore), quelli nelle intensive 142 (rispettivamente +1 e +6).

Il report di stamani

Friuli VG

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.141 tamponi molecolari sono stati rilevati 242 nuovi contagi con positività al 7,70%. Sono inoltre 1.196 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 99 casi (8,28%). I decessi registrati sono 7; i ricoveri nelle terapie intensive sono 61 (ieri 62) mentre quelli in altri reparti sono 361 (ieri 355). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.841, con la seguente suddivisione territoriale: 638 a Trieste, 1.421 a Udine, 595 a Pordenone e 187 a Gorizia. I totalmente guariti sono 61.889, i clinicamente guariti 2.000, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 9.660. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 76.812 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.766 a Trieste, 35.239 a Udine, 16.851 a Pordenone, 9.063 a Gorizia e 893 da fuori regione.

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

