Bodybuilder "spacciava" farmaci ai culturisti del nord Italia, il caso finisce in prescrizione

PAESE - "Spacciava" anabolizzanti a tutto il trevigiano. Il caso risale al 2014 quando il 29enne di Paese, bodybuilder, è stato fermato durante dei controlli dei carabinieri a Carmignano di Brenta, nel padovano. Diversi i farmaci trovati tra anabolizzanti, ormoni vari e testosterone. Tutto materiale che dava ad atleti e agonisti. Oggi, 17 giugno, il reato è andato in prescrizione. Il 29enne si era avvicinato al bodybuilding dopo aver praticato per tanti anni karate. E proprio nell'ambiente del culturismo avrebbe inziiato ad utilizzare le sostanze e a venderle ad altri appassionati di palestra nelle province di Treviso, di Padova, di Milano e Torino. Quando era stato fermato, il 29enne stava andando proprio fuori Regione per fare ua consegna. Al momento del fermo e anche successivamente, il bodybuilder si era giustificato dicendo che i farmaci erano per lui e che li vendeva solo di rado. Pare che avesse iniziato a venderli però dal 2013. Insieme a lui c'erano anche altri indagati. Ora il caso è andato in prescrizione.