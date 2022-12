Ai dipendenti della Bocon arriva la "quindicesima": uno stipendio in più «per dire loro grazie»

TREVISO - Uno stipendio netto mensile in più per i 162 collaboratori. Una quindicesima che è il riconoscimento che, ormai da quattro anni, ricevono i collaboratori delle aziende Bocon S.r.l. e Azienda Agricola Ricci Luca di Pieve di Soligo, nel Trevigiano.

Una forma di welfare di cui queste imprese sono state antesignane, anticipando un modello che ora si sta affermando in numerose altre imprese del territorio. «È un ringraziamento che abbiamo voluto assolutamente dare ai nostri collaboratori nonostante un anno molto complicato e difficile, - spiega il titolare Luca Ricci - un anno che ci ha messo di fronte a molti fattori di difficoltà, nelle nostre famiglie come in azienda. È, se vogliamo, la conferma di un patto di fiducia reciproco, tanto più essenziale se guardiamo alla cura che quotidianamente ciascuno di noi applica nel proprio ruolo, dalla scelta degli ingredienti, al rapporto con i nostri clienti, allo studio di nuove linee produttive e alla costante innovazione. È la nostra comunità di lavoro, il cuore della nostra idea di impresa radicata nel territorio, al tempo stesso un messaggio di speranza per il nuovo anno». Bocon è un'azienda a conduzione familiare nata nel 1987 dall'entusiasmo di Luca Ricci e di sua moglie Donatella, imprenditori appassionati del loro lavoro, che esporta l' 80% della propria produzione.