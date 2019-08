TREVISO - Auto in vendita sul web, si fa dare i soldi e poi sparisce. Nei guai per tentata truffa un 21enne di Treviso: il giovane dopo aver pubblicato un annuncio di vendita di un'auto Bmw X6 su internet ed essersi fatto trasferire la somma di 10.000 euro dallo sfortunato acquirente, un 41enne sloveno, non avrebbe mai concluso lo scambio rendendosi irreperibile. Il giovane trevigiano è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria con l'ipotesi di reato di truffa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA