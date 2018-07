Bmw smontate, presa la banda: scassinavano e vendevano i pezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Erano specializzati nello, soprattutto delleposteggiate nel centro storico di Treviso. Ben quattro i mezzi presi di mira nella sola nottata tra lunedì e martedì: tre Bmw 320 e una Bmw X5, posteggiate nel centro storico di Treviso tra cui via dei Mille, via Carlo Alberto e vicolo Biscaro. A bordo dei mezzi, a cui venivano mandati in frantumi i finestrini, venivano presi monitor, navigatori e altri sistemi multimediali oltre ad alcuni vestitini da bimbo.Autori dei furti sono statientrambi identificati dagli agenti delle volanti della questura di Treviso: si tratta di un 21enne domiciliato a Treviso, arrestato per tentato furto, e un suo ospite, un connazionale di 22 anni che se l'è cavata con una denuncia ed era giunto in Italia solo nella giornata di sabato scorso, il 14 luglio. I due sono stati sorpresi poco dopo le 2.30 di stanotte in via Biscaro, mentre tentavano di nascondersi tra i mezzi parcheggiati, sgattaiolando verso via Nino Bixio: quando i poliziotti si sono avvicinati entrambi i malviventi sono scappati di corsa, prendendo direzioni diverse.Il 21enne è stato bloccato dagli agenti dopo un breve inseguimento mentre cercava di nascondersi nelle fosse nei pressi di via Piave (ha lanciato alcuni attrezzi da scasso e parte della refurtiva tra cui il volante che teneva in mano) mentre il 22enne è stato fermato poco dopo presso l'abitazione del complice. Quest'ultimo è stato sorpreso dagli agenti mentre era tranquillamente sul divano, cercando di far finta di nulla. Ad incastrarlo è stata la confezione di un trapano, trovata in casa, che è stato sequestrato al ladro arrestato.