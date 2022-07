Treviso: Bmw piomba su auto e scooter fermi al passaggio al livello, poi lo schianto con il treno e il groviglio di lamiere

TREVISO - Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio al passaggio a livello di via Storta a Busta di Montebelluna, in provoncia di Treviso. Una Bmw, guidata da un cittadino cinese, è piombata su alcuni veicoli fermi davanti alle sbarre che si erano abbassate. In seguito allo scontro, una Punto è stata scaraventata contro la casetta del casellante e uno scooter dall'altra parte della massicciata. La Bmw invece ha terminato la sua corsa in mezzo alle rotaie.

Pochi istanti dopo è sopraggiunto il treno Montebelluna-Padova che ha travolto la Bmw trascinandola per più di 200 metri prima di fermarsi. I residenti della zona erano scesi in strada cercando di avvisare i macchinisti, senza risultato. Fortunatamente gli occupanti dei veicoli erano comunque riusciti a uscire dall'abitacolo mentre lo scooterista, rimasto ferito, è stato letteralmente trascinato via da un altro ragazzo e poi trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso.

Gravi le ripercussioni sul traffico ferroviario e veicolare. Sul posto carabinieri, ambulanze e vigili del fuoco.