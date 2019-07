Bledar Blade, l'ex bullo: «Mi sento un sopravvissuto, ecco come si esce dal tunnel»

di Mauro Favaro

TREVISO - È arrivato nel Trevigiano a 9 anni. A scuola non ha mai avuto problemi. All'Alberghiero di Vittorio Veneto aveva la media dell'otto. Ma in quarta si è improvvisamente ritirato. Si è aperto il baratro. Nel 2010 è finito in prigione per spaccio di droga. E l'anno dopo è stato nuovamente arrestato dopo aver dato in escandescenze da ubriaco a bordo di un treno. Non c'è un interruttore capace di far cambiare vita. Nel tempo, però, le cose si sono modificate., giovane nato in Kosovo, Paese che ha lasciato nel 1998 dopo lo scoppio della guerra, è stato seguito dagli operatori di strada delle parrocchie di Treviso da quando aveva 16 anni. E adesso, all'età di 31 anni,. «Mi sento un sopravvissuto. Se adesso posso dare una mano a qualcuno, lo faccio racconta Bledar . Avevo lasciato le superiori perché sognavo di poter fare fortuna e diventare famoso con la musica digitale. Ma poi