Autostop 2.0. Blablacar corre sulla rotta Padova-Milano con il manager trevigiano

di Gabriele Pipia

PADOVA/TREVISO - Un tempo ci si piazzava a bordo strada, con lo zaino in spalla e con il pollice in alto. Oggi invece, per trovare ilgiusto nel posto giusto, basta uncon il proprio cellulare.rappresenta la nuova forma di. Inserisco la meta del mio viaggio, contatto l'autista che offre un passaggio per quella tratta, e pago prima di salire a bordo: il concetto è semplice, il fenomeno è dilagante. Approdato in Italia nel 2012, è passato in cinque anni da poche migliaia di utenti a 2,5 milioni di iscritti.In questa crescita vertiginosa il Nordest recita un ruolo da protagonista per almeno due motivi. In primis perché quest'area è una delle più attive a livello nazionale (oggi da Padova partono 2.600 viaggi al mese, giusto per fare un esempio), e poi perchéSi chiama, ha iniziato ad utilizzare BlaBlaCar come passeggero nel periodo in cui andava sempre a trovare la fidanzata a Milano, e in pochi anni è diventato protagonista di questa grande ascesa.«Alla base di tutto c'è la volontà di ridurre le spese e l'inquinamento - spiega -. In Italia ci sono troppe auto e troppi treni che viaggiano vuoti. La condivisione del viaggio è la nuova frontiera, e noi abbiamo saputo offrire un sistema organizzato e affidabile»...