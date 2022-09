Biscotti fatti con gli insetti, la ricetta della start up vicentina

VICENZA - Biscotti fatti con gli insetti, a produrli una start up vicentina, la Fucibo, che già produce patatine di questo genere. Non solo farina e zucchero nella ricetta, ma anche larve di enebrio Molitor (larva gialla della farina). E l'azienda annuncia che presto arriverà sul percato anche la pasta, realizzata con farine di insetti. Lorenzo Pezzato, il founder trevigiano insieme a Davide Rossi, spiega: «Chef e appassionati ci richiedono questi prodotti, gli insetti saranno il nuovo trend gastronomico per i prossimi anni, è una scelta etica. La farina di insetti li rende più sostenibili e speciali anche dal punto di vista nutrizionale con un notevole apporto di proteine, vitamine, grassi buoni e fibre».

Bicotti fatti con gli insetti, ingredienti



Classic: Farina di mais, zucchero, burro, uova, larve di Tenebrio Molitor (larva gialla della farina) essiccate in polvere 6%, sale, carbonato d’ammonio (E503 (ii)), estratto di vaniglia, succo di limone naturale.

Cacao: Farina di mais, zucchero, burro, uova, cacao, larve di Tenebrio Molitor (larva gialla della farina) essiccate in polvere 5%, sale, carbonato d’ammonio (E503 (ii)), estratto di vaniglia, succo di limone naturale.

Allergeni: Le persone allergiche ai crostacei, ai molluschi o agli acari della polvere potrebbero essere allergiche anche agli insetti. Può contenere lette, cereali, contenenti glutine.