Biologa 36enne stroncata dal tumore: ho lottato con "Jonny"

di Giampiero Maset

CONEGLIANO - Stroncata dal tumore che aveva cercato di battere per quattro anni. È morta a 36 annidi, anche se viveva a Padova, dove la stavano curando. Aveva la straordinaria capacità di ironizzare sulla sua grave malattia, prendendola quasi in giro. Da due anni ho una fitta e intensa relazione conCosì nel novembre del 2015, in un blog, aveva chiamato il tumore, un adenocarcinoma metastatico giunto al quarto stadio, che le era statoe quale lei aveva affibbiato quel nomignolo, quasi per esorcizzarlo.Dopo 4 anni di battaglie Marta, di professione, ha alzato bandiera bianca. Era consapevole della sua condizione. «Scoprire quanto ami la vita, aiuta a ricostruire la tua vita, forse per la prima volta,. E a un certo punto non sei più cieca, ma vedi bene, vedi meglio. So che può sembrare bestiale, ma sono rinata con questa malattia, attraverso la quale ho conosciuto me stessa. Lami ha cambiata molto, lo sta facendo ancora, visto che Jonny è ancora in affitto, nonostante lo sfratto. Lo ho chiamato Jonny perchénell'attribuirgli il nome. E' un nemico che per essere sconfitto va rispettato».Anche se poi ha vissuto momenti di scoramento: «Avevo una sicurezza che oggi ho smarrito. Forse un po' se l'è portata in cielo la mammaindimenticabile assistente sociale del Comune e poi dell'Usl 7 venuta a mancare in primavera, ndr) o forse devo fare altri passi per ritrovarla dentro di me».